Краб-предсказатель с ПМЭФ-2021 завел аккаунт в Instagram

Краб Юра, который стал неофициальным талисманом ПМЭФ-2021, завел свою страницу в Instagram. На ней он будет рассказывать об экономике и туризме в Мурманской области и общаться с подписчиками.

В приветственном посте на странице краб пояснил, что к нему поступает очень много вопросов, поэтому он решил создать официальный аккаунт, чтобы избежать путаницы.

«Меня зовут Юрий, я родился и вырос в Мурманской области. В конце мая ко мне обратились с предложением войти в состав делегации Мурманской области на ПМЭФ-2021. Учитывая, что тема привлечения инвестиций и формирования устойчивого туристического потока в регион является для меня профильной, я согласился», — рассказал о себе краб.

На странице есть и второй пост, посвященный участию Владимира Путина в ПМЭФ.

«Вчера с коллегами обсуждали пленарное заседание президента. Ключевой тезис — экономика постепенно восстанавливается и приближается к докризисному уровню», — рассказал Юра.

Краба на форум привезла делегация из Мурманской области. Гости из Заполярья рассказывали, что краб умеет предсказывать инвестиции. Если он шевелит правой лапой, то инвестиции придут в регион обязательно. Если левой — их нужно будет немного подождать. Сейчас Юра возвращается на родину, где продолжит предсказывать будущее местным бизнесменам.