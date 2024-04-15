Общество 15 апреля 2024, 15:07 KP.RU: в Москву после зимы вернулись грачи, скворцы, белые трясогузки и жаворонки

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Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров в беседе с изданием kp.ru рассказал, какие птицы остаются на зимовку в российской столице, а какие уже успели вернуться из дальних краев.

Как пояснил специалист, всего в российской столице живет около 270 видов птиц, и примерно 200 видов — перелетные. Горожане уже успели заметить на здании МГУ вернувшегося сапсана.

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В марте обычно возвращаются грачи, скворцы, белые трясогузки, зяблики, жаворонки, чибисы, дрозды, зарянки и другие птицы. А на зимовку всегда остаются сойки, галки, несколько видов дятлов, синицы, пухляки и московки. Бурмистров отметил, что часть особей зимуют в Московском зоопарке, другие же предпочитают обычные городские парки.

В мае в Москве ждут возвращения стрижей, кукушек, соловьев, ласточек, перепелок, луговых чеканов и других видов птиц, добавил «Абзац».