Общество 20 июля 2023, 18:47 KP.RU: требование приводить новых людей за процент может говорить о финансовой пирамиде

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Финансовые пирамиды год от годавозникают в России, оставляя без средств тысячи человек. Чтобы не стать их жертвой, нужно внимательнее изучать условия, сообщил сайт KP.RU.

Среди настораживающих факторов можно назвать слишком активное упоминания в СМИ, массовые мероприятия с привлечением известных людей. Также не стоит связываться с компанией, которая просит вносить первоначальные средства в валюте. Кроме того, требование приводить знакомых и друзей в организацию, чтобы продвинуться вперед очереди, — это тоже признак финансовой пирамиды.

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