Общество 08 декабря 2023, 12:49 Kp.ru: только 6% россиян верят в прогнозы политиков и экономистов

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Сайт kp.ru выяснил отношение россиян к прогнозам от различных специалистов. Согласно результатам опроса, только 6% жителей России верят в точность прогнозов политиков и экономистов.

Кроме того, целых 68% жителей РФ считают, что никто не способен предсказать будущее. Прогнозам ученых доверяют 10% респондентов. По мнению еще 10%, можно полагаться на исторические пророчества, например Ванги или Нострадамуса.

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Читают гороскопы и прислушиваются к их рекомендациям 5% участников исследования. Всего 1% проголосовал за вариант с гадалками и картами таро.