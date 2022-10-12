Сайт kp.ru: руководители стали меньше ругаться матом на подчиненных за время работы на удаленке | 360°

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Мир
14 октября 2022, 15:05
Лукашенко заявил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие на Украине
Спецоперация
14 октября 2022, 14:58
ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более 120 человек при попытках разведки боем
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Спецоперация
14 октября 2022, 14:57
Власти Петербурга объяснили засады военкомов в подъездах домов
Подмосковье
14 октября 2022, 14:54
Схема движения на участке Лобненского шоссе изменится 20 октября
Спецоперация
14 октября 2022, 14:54
Российские военные заняли высоты около Времевки после отступления ВСУ
Спецоперация
14 октября 2022, 14:49
Войска Украины трижды за сутки пытались прорваться на Купянском направлении
Армия
14 октября 2022, 14:49
Сообщения о вручении повесток о мобилизации около метро Москвы оказались фейком
Спецоперация
14 октября 2022, 14:42
Российские военные отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Подмосковье
14 октября 2022, 14:40
Семеноводческий комплекс в Зарайске построят до конца 2024 года