Сайт kp.ru: руководители стали меньше ругаться матом на подчиненных за время работы на удаленке | 360°

Общество 12 октября 2022, 18:37 Поделиться Telegram

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Viber Сайт kp.ru: руководители стали меньше ругаться матом на подчиненных за время работы на удаленке

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Сайт kp.ru сообщил, что за время удаленной работы, с 2020 года, руководители на работе стали меньше ругаться матом на сотрудников. Эту информацию прокомментировал Максим Свиридов.

Уточняется, что количество людей, выслушивающих ругательства от начальства, снизилось на 6%. Свиридов пояснил, что разница небольшая, но некоторые выводы из этих данных сделать можно.

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«Это свидетельствует о том, что отношения в коллективах становятся более рациональными и деловыми», — рассказал он.

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По мнению психолога, более сдержанный формат общения с подчиненными может быть связан с тем, что на удаленной работе контактировать приходится в письменном виде или при помощи камеры. В такой ситуации оскорбленным сотрудникам гораздо проще зафиксировать факт нецензурной лексики и выложить на всеобщее обозрение.

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