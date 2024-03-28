Общество 28 марта 2024, 16:28 KP.RU: россияне стали тратить на каршеринг в 1,5 раза больше времени

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Исследование компании Yota, появившееся в распоряжении сайта kp.ru, показало, что с начала прошлого года российские автомобилисты стали тратить на каршеринг в 1,5 раза больше времени. Больше всего время использования увеличилось у приложений BelkaCar, «Делимобиль» и «Яндекс Драйв».

Причем самый активный рост по числу пользователей наблюдался у сервиса «Яндекс Драйв». Всего за год его аудитория выросла на 56%. Существенный прирост также виден у «РентРайд» и BelkaCar.

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Чаще всего услугами каршеринга пользовались граждане в возрасте от 26 до 35 лет. Однако в прошлом году рост показала взрослая аудитория пользователей 46+. Их стало больше на 22%.