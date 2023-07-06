Общество 06 июля 2023, 19:21 KP.RU: россияне рассказали, что больше всего скучают по велосипедам «Кама» и «Орленок»

Читать 360tv в

Сайт kp.ru в результате опроса выяснил, возвращение каких советских товаров на прилавки порадовало бы жителей России.

Респонденты рассказали, что больше всего тоскуют по советским велосипедам «Кама» и «Орленок». Так ответили 25% опрошенных. Еще 18% рассказали, что хотели бы вернуть в продажу холодильник «Зил». Около 15% вспомнили обувь фабрики «Скороход».

Реклама

В исследовании говорится, что 11% соскучились по мотоциклам «Восход», а 10% — по одежде фабрики «Большевичка» и фотоаппаратам «Зенит».

При этом 47% опрошенных отметили, что советские товары уже никому не нужны, и нужно двигаться дальше.

В опросе поучаствовали более 12 тысяч человек из разных российских регионов.