02 августа 2023, 19:07
KP.RU: почти половина россиян заявили, что чувствуют себя одинокими
Многие люди хотя бы раз в жизни испытывали чувство одиночества. Сайт kp.ru провел опрос и узнал, как часто россияне сталкиваются с этим состоянием.
Порядка 20% россиян отметили, что у них много друзей и близких, поэтому они никогда не сталкиваются с таким чувством. Аналогичный процент опрошенных отметил, что их устраивает одиночество. Еще 26% человек заявили, что хотели бы чаще оставаться наедине с собой. Около 12% респондентов рассказали, что не помнят, когда последний раз сталкивались с чувством одиночества.
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Опрос показал, что 16% человек страдают от одиночества, но стараются с этим бороться, а 6% - регулярно чувствуют себя очень одинокими.
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