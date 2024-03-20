Общество 20 марта 2024, 10:50 KP.RU: почти половина россиян сдали экзамен на водительские права с первого раза

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Почти половина россиян, а именно 46%, смогли получить водительское удостоверение с первого раза, без ошибок сдав экзамен. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Еще 23% респондентов сказали, что им удалось обзавестись правами только со второй или третьей попытки. А 4% — приходили на экзамен до семи раз. Наконец, 3% опрошенных так и не смогли его сдать.

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Еще 22% заявили, что никогда даже не пытались получить права. В опросе приняли участие 5,4 тысячи человек.

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