Общество 07 марта 2024, 16:36 Kp.ru: почти 50% опрошенных россиян считают, что нужно разрешить тратить маткапитал на покупку авто

Читать 360tv в

Потратить средства материнского капитана можно только на улучшение жилищных условий для ребенка, образование и еще несколько целей. Однако некоторые россияне считают, что данный список стоит расширить. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта kp.ru.

По мнению 48% респондентов, нужно разрешить использовать пособие при покупке автомобиля. Для многодетных родителей машина является не роскошью, а необходимостью.

Реклама

Еще 26% участников предложили включить в перечень спортивные секции и кружи, 11% — путешествия, отдых, путевки. Кроме того, 3% выбрали вариант с приобретением продуктов и питанием в кафе.