03 августа 2023, 18:51
KP.RU: почти 40% россиян заявили, что любят арбуз больше дыни
Сегодня, 3 августа, отмечается Международный день арбуза. В связи с этим сайт kp.ru провел опрос и узнал, что россияне любят больше.
Порядка 39% россиян отметили, что предпочитают арбуз. При этом 16% человек заявили, что больше любят дыню. Еще 39% заявили, что не могут определиться, так как любят их одинаково.
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«Обожаю все! С удовольствием покупаем и едим и арбузы, и дыни», — рассказывает участница опроса.
И только 6% респондентов рассказали, что предпочитают другие летние лакомства.
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