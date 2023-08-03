Общество 03 августа 2023, 18:51 KP.RU: почти 40% россиян заявили, что любят арбуз больше дыни

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Сегодня, 3 августа, отмечается Международный день арбуза. В связи с этим сайт kp.ru провел опрос и узнал, что россияне любят больше.

Порядка 39% россиян отметили, что предпочитают арбуз. При этом 16% человек заявили, что больше любят дыню. Еще 39% заявили, что не могут определиться, так как любят их одинаково.

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«Обожаю все! С удовольствием покупаем и едим и арбузы, и дыни», — рассказывает участница опроса.

И только 6% респондентов рассказали, что предпочитают другие летние лакомства.