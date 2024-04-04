Общество 04 апреля 2024, 14:22 Kp.ru: почти 30% россиян пользуются телефонами Samsung

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Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, телефонами каких брендов пользуются россияне. Участниками исследования стали 6,5 тысячи человек.

Выяснилось, что наибольшую популярность получили гаджеты южнокорейской компании Samsung. За этот вариант проголосовали 29% респондентов.

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Еще 25% опрошенных отметили, что отдают предпочтение устройствам от китайского производителя Xiaomi. Тройку лидеров замыкает iPhone, за ним — Huawei и Honor.