Общество 20 ноября 2023, 13:03 KP.RU: победителям конкурса социальных проектов подарят услуги бренд-дизайнеров

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В России стартовал конкурс социальных проектов «#БольшеЧемБренд», победители которого получат разработку брендбука и дизайн упаковки трех товаров. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Участие могут принять представители малого и среднего бизнеса, которые производят непродовольственные товары. Они должны будут представить три наименования своей продукции.

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Итоги конкурса подведут 20 декабря. За второе место дизайнеры разработают логотип компании и дизайн для трех упаковок, кроме того, серебряным призерам помогут зарегистрировать товарный знак. Занявшие третье место получат разработку дизайна упаковок для трех товаров.

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