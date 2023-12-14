14 декабря 2023, 15:55
Kp.ru объявил о старте приема заявок на премию «Маршрут построен 2023-2024»
Стартовал третий сезон туристической премии «Маршрут построен 2023-2024». Генеральным партнером конкурса стали АНО «Национальные проекты». Об этом сообщил сайт kp.ru.
В списке номинаций, охватывающих современные тренды путешествий в РФ, оказались промышленный туризм, гастротуризм, экотуризм, тревел-блогер года и многие другие.
Реклама
Благодаря программе миллионы людей смогли познакомиться с уникальными возможностями путешествий по родной стране. В прошлом году охват премии составил более семи миллионов человек.
Туризм
Реклама
Реклама