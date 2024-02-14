14 февраля 2024, 11:15
Kp.ru: лишь 5% россиян слушают по радио научные и образовательные программы
Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, какой контент на радио обычно слушают россияне. Большинство (64%) выбрали вариант «музыка». Песни включают фоном во время домашних дел или по дороге на работу.
Еще 25% участников используют радио, чтобы узнать последние новости. Лишь 5% опрошенных любят трансляции научных и образовательных программ.
Реклама
Оставшиеся респонденты отдают предпочтение юмористическим передачам, ток-шоу, интервью, театральным постановкам и аудиокнигам.
Опросы
Музыка
Реклама
Реклама