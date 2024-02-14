Общество

14 февраля 2024, 11:15

Kp.ru: лишь 5% россиян слушают по радио научные и образовательные программы

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Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, какой контент на радио обычно слушают россияне. Большинство (64%) выбрали вариант «музыка». Песни включают фоном во время домашних дел или по дороге на работу.

Еще 25% участников используют радио, чтобы узнать последние новости. Лишь 5% опрошенных любят трансляции научных и образовательных программ.

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Оставшиеся респонденты отдают предпочтение юмористическим передачам, ток-шоу, интервью, театральным постановкам и аудиокнигам.

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Музыка

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