Общество 28 ноября 2023, 12:15 Kp.ru: большинство россиян замечают увеличение числа стихийных бедствий

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Южную часть России накрыли разрушительные штормы, а это может указывать на глобальное изменение климата. Так, 56% жителей страны уверены, что с годами стихийных бедствий становится все больше. Соответствующими результатами опроса поделился сайт kp.ru.

Еще 16% респондентов заметили глобальное потепление. По их мнению, наблюдается увеличение продолжительности лета.

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Считают, что погода каждый год разная, 21% участников. Им сложно выявить какую-то тенденцию. Оставшиеся 7% изменений не видят.