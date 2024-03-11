Общество 11 марта 2024, 17:22 KP.RU: большинство россиян высказались за отмену ЕГЭ

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Большинство россиян, а именно 79%, выступили за отмену единого государственного экзамена. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Большая часть респондентов заявили, что ЕГЭ нужно не реформировать, а отменять. Потому что форма, в которой он сейчас существует, не способствует развитию у детей логического или абстрактного мышления. Чтобы сдать экзамен, детям просто приходиться зубрить, считают опрошенные.

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Также по 5% высказались в пользу сокращения количества задания илм оставления их в том виде, в котором ЕГЭ существует сейчас. Наконец, 2% заявили, что в экзамене должны быть только тесты.

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