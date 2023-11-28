Общество 28 ноября 2023, 15:38 Kp.ru: большинство россиян поддержали идею введения безусловного базового дохода

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Большинство россиян (70%) считают, что в стране необходимо повсеместно ввести безусловный базовый доход (ББД), который предполагает регулярные выплаты вне зависимости от каких-либо условий. Результатами соответствующего опроса поделился сайт kp.ru.

Из указанных респондентов 28% уверены, что ББД должен быть не меньше средней зарплаты по региону. По их мнению, в таком случае граждане смогут найти работу по душе. Оставшиеся 42% участников предложили установить ББД в размере прожиточного минимума.

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Однако каждый пятый опрошенный заявил, что данные меры приведут к процветанию тунеядства и их не стоит рассматривать.