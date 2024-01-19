19 января 2024, 12:46
Kp.ru: большинство россиян ни разу не окунались в купель в Крещенский сочельник
Главной традицией Крещенского сочельника является купание в проруби. Однако каждый год обряд совершают лишь 2% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта kp.ru.
Большинство респондентов (69%) признались, что ни разу в жизни не окунались в купель в православный праздник. Кроме того, указанные участники в принципе не собираются этого делать.
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Еще 14% опрошенных объяснили отказ от экстремальной забавы состоянием здоровья.
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