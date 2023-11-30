Общество 30 ноября 2023, 12:41 Kp.ru: большинство россиян не верят в сверхъестественное

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Большинство россиян (61%) считают, что магии и предсказаний не существует. По их мнению, в сверхъестественное верят только необразованные или нерелигиозные люди. Результатами соответствующего исследования поделился сайт kp.ru.

Имеют иную позицию в данном вопросе целых 39% респондентов. Из них 15% признались, что боятся гадалок и обходят их стороной. Еще 15% опрошенных интересуются паранормальными явлениями и считают все необъяснимое привлекательным.

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Только 5% участников заявили, что и сами обладают необычными способностями.