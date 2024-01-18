Общество 18 января 2024, 12:34 Kp.ru: больше половины россиян убирают елку после Старого Нового года

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Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, в какое время россияне занимаются демонтажом праздничных декораций. Так, 55% респондентов заявили, что убирают елку после Старого Нового года.

У 28% участников хвойное стоит как минимум до конца января. Еще 7% избавляются от дерева сразу после Рождества, 3% — после новогодней ночи.

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Кроме того, 7% опрошенных выносят елку из дома весной или летом.