Общество 13 февраля 2024, 14:36 KP.RU: больше половины россиян планируют ограничить себя в шоколаде из-за роста цен

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Большая часть россиян, а именно 56%, заявили, что из-за роста цен на шоколад будут есть его реже. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные сайтом KP.RU.

Несмотря на меры сдерживания цен, которые предпринимают производители, шоколад в России в 2024 году все равно подорожает. Причем горький — до 70%, а молочный — до 20%. Однако 56% россиян все равно продолжат его покупать, хоть и станут делать это реже.

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Еще 10% опрошенным подорожавший шоколад будет не по карману, и они откажутся от лакомства. Еще 6% респондентов заявили, что будут покупать сладости за любые деньги.

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