Общество 12 декабря 2023, 12:40 Kp.ru: больше половины россиян оставляют питомцев соседям на время отпусков

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Новогодние выходные — отличное время для путешествий и визитов к родственникам. Однако у каждой семьи, где есть питомцы, возникает вопрос, кому доверить любимца на время поездки. Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, что большинство россиян доверяют в этом вопросе знакомым.

Так, 58% респондентов отметили, что за их домашними животными приглядывают соседи. Еще 18% участников отвозят своих питомцев родным или друзьям.

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Берут животных с собой 14% опрошенных. Остальные предпочитают обращаться за помощью к профессионалам или вовсе отказывают себе в путешествиях.