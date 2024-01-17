Общество 17 января 2024, 12:44 Kp.ru: больше половины россиян не готовы перейти на биометрический доступ

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Биометрический контроль доступа продолжает набирать популярность благодаря своему удобству. Однако 62% россиян не готовы использовать данную систему и предпочитают применять сложные пароли. Такие результаты показал опрос сайта kp.ru.

При этом 34% респондентов отметили, что разблокировка их телефонов настроена на отпечаток пальца или лицо. Остальные участники предпочитают биометрию для доступа к банковским счетам, входа на портал госуслуг и онлайн-оплаты.