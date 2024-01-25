Общество 25 января 2024, 13:30 Kp.ru: более половины россиян готовы отправить детей работать курьером или дворником

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Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, готовы ли россияне отправить своих детей работать курьером или дворником. Более половины участников (63%) положительно оценили такую идею.

По мнению указанных респондентов, благодаря физическому труду подросток узнает реальную цену деньгам и научится добывать средства самостоятельно. Еще 20% опрошенных отметили, что их самих тоже устраивают данные вакансии, но решение в этом вопросе зависит от размера оплаты.

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Оставшиеся 17% предпочитают для своих детей более легкую работу либо ее полное отсутствие.