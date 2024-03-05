Общество 05 марта 2024, 11:35 Kp.ru: более половины опрошенных россиян обращаются к врачу только в крайнем случае

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Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, как россияне решают проблемы со здоровьем. Так, 51% участников идут к врачу только в случае крайней необходимости, когда становится совсем плохо.

Еще 8% вовсе отказались от посещения медучреждений. При этом 23% респондентов заявили, что обращаются за медицинской помощью, если не помогает самолечение.

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Планово проходят диспансеризацию всего 10% опрошенных. Записываются к врачу при первом проявлении болезни 7%.