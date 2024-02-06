Общество 06 февраля 2024, 12:05 Kp.ru: более 90% россиян считают, что бабушки и дедушки должны помогать с внуками

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Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, как много россиян считают, что бабушки и дедушки обязаны помогать с воспитанием внуков. Респондентов с такой позицией набралось больше 90%.

По мнению 35% участников, пожилые родственники должны нянчиться с детьми в любых ситуациях. Еще 31% уверен, что обращаться нужно только в экстренных случаях. Кроме того, 26% опрошенных рассчитывают на поддержку старших членов семьи, которые живут поблизости.

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Оставшиеся 8% заявили, что ответственность за детей несут только их родители.