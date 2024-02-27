Общество 27 февраля 2024, 12:12 Kp.ru: более 20% россиян уверены, что современная молодежь имеет неправильные жизненные установки

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Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, как взрослые относятся к жизненным ценностям российских подростков. Так, 21% респондентов заявили, что подрастающее поколение имеет неправильные установки.

По мнению указанных участников, сейчас молодежь — люди другого мышления, и их установки хуже, чем были у нынешних взрослых в их возрасте.

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Однако не все настроены столь пессимистично. Многие опрошенные признались, что восхищаются талантами современных детей.