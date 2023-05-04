Общество 04 мая 2023, 18:21 kp.ru: американские кардиологи назвали DASH и пескетарианскую диету самыми эффективными при гипертонии

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Американские кардиологи составили список диет, которые помогают держать под контролем гипертонию. Об этом сообщил сайт kp.ru.

На первом месте, набрав максимальные 100 баллов, оказалась система питания DASH. Она основана на употреблении овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, обезжиренной или нежирной молочки, рыбы, птицы, бобовых и орехов.

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На втором месте — пескетарианская диета. Ее отличительной чертой является откказ от мяса и птицы в пользу рыбы. В остальном она похожа на DASH.

На третьем месте с небольшим отрывом — средиземноморская диета, также основанная на овощах, рыбе и морепродуктах.

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