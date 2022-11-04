kp.ru: 99% россиян недовольны школьной программой | 360°

Общество 04 ноября 2022, 20:51 kp.ru: 99% россиян недовольны школьной программой Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Только 1% россиян полностью довольны школьной программой. Остальные же считают, что ее следует доработать, следует из результатов опроса сайта kp.ru.

По данным издания «Ридус», 69% респондентов выступили за замену ЕГЭ обычными экзаменами. Еще 25% недовольны учебниками, так как во многих из них материал изложен непонятно, с ошибками и абсурдными заданиями.

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Кроме того, 22% опрошенных выразили мнение, что к детям необходим индивидуальный подход, ученики должны иметь возможность сами выбрать предметы для изучения.

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«Я бы поменял педагогов. Отстранил унылых, тоскливых, безынициативных. Очень не хватает энергичных, умеющих заинтересовать предметом», — отметил один из респондентов.

Некоторые также выступили за введение в школах начальной военной подготовки и расширение программы ОБЖ.

Участниками опроса стали 9,1 тысячи человек.