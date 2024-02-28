Общество 28 февраля 2024, 11:00 Kp.ru: 69% россиян считают уместным кормление грудью в общественных местах

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Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, как россияне относятся к кормлению грудью в общественных местах. Большинство (69%) считают вполне уместным это занятие.

Однако 57% из указанных респондентов заявили, что в такие моменты женщины должны прикрываться и не смущать окружающих. По мнению 12% участников, соответствующие меры являются необязательными.

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Лишь 2% высказались против кормления грудью в транспорте или посреди улицы.