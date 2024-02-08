Общество 08 февраля 2024, 12:33 Kp.ru: 35% опрошенных россиян заявили, что не любят зимние виды спорта

Читать 360tv в

Сайт kp.ru провел исследование, чтобы узнать об отношении россиян к зимним видам спорта. Целых 35% опрошенных заявили, что не любят такие занятия и предпочитают сидеть дома в холодное время года.

Оставшиеся участники имеют противоположную позицию в данном вопросе. Так, 20% с радостью уделяют время прогулкам на беговых лыжах, 14% — катанию на коньках.

Реклама

По 12% голосов набрали варианты с игрой в снежки и тюбингом. Еще 7% рассказали о любви к горным лыжам и сноуборду.