Общество 23 апреля 2024, 11:56 Kp.ru: 28% опрошенных россиян не рассчитывают на пенсию

Читать 360tv в

Страховая пенсия предполагает наличие 15-летнего стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. Следят ли россияне за этими показателями, узнал сайт kp.ru.

Участниками опроса стали 4,6 тысячи человек. Только 29% респондентов заявили, что имеют представление о личном стаже и количестве накопленных баллов.

Реклама

А вот 28% опрошенных не рассчитывают на пенсию вовсе. По их мнению, данная выплата в любом случае будет настолько мала, что ее не хватит для достойной жизни. Указанная категория уже сейчас старается создать финансовую подушку безопасности.