Общество 18 апреля 2024, 11:36 KP.RU: 22% россиян признались, что равнодушны к деньгам

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Больше половины россиян, а именно 65%, признались, что любят деньги. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

При этом еще 22% респондентов отметили, что деньги — это всего лишь бумага, и они не имеют к ним никакой привязанности. Наконец, 5% опрошенных уверены, что богатство — грех. Деньги они называют злом, которое портит людей.

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Отмечается, что в опросе приняли участие 3,6 тысячи человек.

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