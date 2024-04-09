Общество 09 апреля 2024, 15:10 Kp.ru: 20% опрошенных россиян до сих пор оплачивают ЖКУ в банке или на почте

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Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, какой способ россияне предпочитают для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Большинство (56%) используют в этих целях приложение банка или переходят к онлайн-начислению через сканирование квитанции.

Однако 20% респондентов заявили, что до сих пор посещают банк или почту для проведения соответствующей финансовой процедуры. Они объяснили свой выбор удобством.

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Еще 16% оплачивают ЖКУ через госуслуги, 5% подключили автоплатеж.