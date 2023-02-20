Общество 20 февраля 2023, 18:39 КПРФ выступила против использования иностранного языка на российском телевидении Депутат Госдумы Останина: телевизионные программы должны транслироваться на русском языке РИА «Новости»

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Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина инициировала законопроект, запрещающий использование иностранного языка на российском телевидении. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Поскольку русский язык — государственно образующий язык, то, естественно, все телевизионные программы должны транслироваться на русском языке <...> и национальный язык наших национальных республик — имеет право на существование», — заявила она.

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Ранее доктор филологических наук Наталья Пращерук назвала способ искоренить чрезмерное использование иностранных слов детьми. По ее мнению, необходимо ограничить время проведения ребенка в соцсетях и приобщить его к чтению классической русской литературы.

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