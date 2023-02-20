20 февраля 2023, 18:39
КПРФ выступила против использования иностранного языка на российском телевидении
Депутат Госдумы Останина: телевизионные программы должны транслироваться на русском языке
Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина инициировала законопроект, запрещающий использование иностранного языка на российском телевидении. Об этом она сообщила РИА «Новости».
«Поскольку русский язык — государственно образующий язык, то, естественно, все телевизионные программы должны транслироваться на русском языке <...> и национальный язык наших национальных республик — имеет право на существование», — заявила она.
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Ранее доктор филологических наук Наталья Пращерук назвала способ искоренить чрезмерное использование иностранных слов детьми. По ее мнению, необходимо ограничить время проведения ребенка в соцсетях и приобщить его к чтению классической русской литературы.
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