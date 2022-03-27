КПРФ предложила отдать Зеленского под трибунал как организатора террора

Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков призвал применить опыт Нюрнбергского трибунала для всех причастных к террору в отношении украинского народа. Он заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не подпишет капитуляцию, то после спецоперации его нужно судить как организатора. Об этом он заявил в программе «Время покажет» в эфире Первого канала.

Депутат пояснил, что если Зеленский лично никому не перерезал глотку, то это не значит, что он менее виновен, чем те, кто выполнял всю грязную работу. Учитывая опыт денацификации Германии, Новиков предложил пять категорий, чтобы классифицировать причастных к террору на Украине.

«Первая категория — это организаторы. Если Зеленский не подпишет капитуляцию, он будет в числе первых таких организаторов», — сказал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам.

Зампред ЦК КПРФ далее распределил категории в следующем порядке: активные исполнители, пассивные, попутчики и непричастные. К какой категории причислят Зеленского в случае его капитуляции, Новиков не уточнил.

Ранее капитуляцию Зеленского предрек болгарский генерал.