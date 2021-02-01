«КПП-призрак» из фильма «Брат-2» нашли в Москве

Объект был расположен у сталинской высотки на Котельнической набережной. Но никаких документов на это строение не было. Начальник инспекции Владислав Овчинский пояснил, что бывший контрольно-пропускной пункт давно не использовался, он находился в полуразрушенном состоянии и портил внешний вид набережной.

Сейчас самострой уже демонтирован. Территорию, на которой располагалось одноэтажное строение, привели в порядок. Этот КПП, как отмечается в материале, мог попасть в кадр в киноленте «Брат-2». Несколько эпизодов фильма снимали во дворе именно этой высотки.

В Подмосковье кинолюбители могут погулять по съемочным площадкам известных фильмов. Киногорода не оставят равнодушными и фотографов, ищущих интересные локации. Например, в Химках можно найти заброшенный город Белогорье из всеми любимой сказки, а в городском округе Солнечногорск есть удивительное место, которое перенесет в Англию XVIII века.