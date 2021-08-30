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    30 августа 2021, 19:15

    «КП» узнала подробности смерти актера Артура Диланяна на сцене театра

    Ольга Назаркина

    Актер Артур Диланян умер на сцене театра прямо на глазах зрителей. Медики скорой не смогли его реанимировать.

    «КП» узнала подробности смерти актера Артура Диланяна на сцене театра

    Подробности смерти Диланяна появились в Telegram-канале «Комсомольской правды». По данным издания, у актера были проблемы с сердцем.

    Прибывшие врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность. Спасти его жизнь не удалось. Он не дожил 10 дней до своего 60-летнего юбилея.

    Худрук Московского Армянского театра Слава Степанян в беседе с РЕН ТВ рассказал, что Диланян был душой любой компании и влюблял в себя не только зрителей, но и коллег.

    «Он веселый и мог на любую тему тут же рассказать анекдот. Пел на армянском, грузинском, азербайджанском, русском, украинском и других языках. Он мог до восьми часов безостановочно петь», — поделился Степанян.

    Широкую известность Диланяну принесли роли в сериалах «Кухня», «Воронины» и «Последний из Магикян». Помимо съемок в кино и участия в спектаклях, он преподавал во ВГИКЕ и еще одном вузе. Помимо этого, Диланян работал как продюсер и сценарист.