«КП» узнала подробности смерти актера Артура Диланяна на сцене театра

Актер Артур Диланян умер на сцене театра прямо на глазах зрителей. Медики скорой не смогли его реанимировать.

Подробности смерти Диланяна появились в Telegram-канале «Комсомольской правды». По данным издания, у актера были проблемы с сердцем.

Прибывшие врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность. Спасти его жизнь не удалось. Он не дожил 10 дней до своего 60-летнего юбилея.

Худрук Московского Армянского театра Слава Степанян в беседе с РЕН ТВ рассказал, что Диланян был душой любой компании и влюблял в себя не только зрителей, но и коллег.

«Он веселый и мог на любую тему тут же рассказать анекдот. Пел на армянском, грузинском, азербайджанском, русском, украинском и других языках. Он мог до восьми часов безостановочно петь», — поделился Степанян.

Широкую известность Диланяну принесли роли в сериалах «Кухня», «Воронины» и «Последний из Магикян». Помимо съемок в кино и участия в спектаклях, он преподавал во ВГИКЕ и еще одном вузе. Помимо этого, Диланян работал как продюсер и сценарист.