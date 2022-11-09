Козы устроили ночлег с «обогревом» у автомобилей в Южном Бутове | 360°

Общество 09 ноября 2022, 02:39 Козы устроили ночлег с «обогревом» у автомобилей в Южном Бутове Жители Южного Бутово рассказали о козах, которые пришли греться к машинам

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Жители Южного Бутова сообщили о рогатом скоте, который застали греющимся около машин. Очевидцы сняли бесстрашных коз на видео. Ролик появился в социальных сетях.

Судя по кадрам, несколько парнокопытных животных расположились на ночлег между автомобилями, припаркованными в одном из местных дворов. При этом козы не боятся людей.

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Пользователи Сети написали под роликом, что в Южном Бутове, видимо, появились бездомные козы.

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«В Южном Бутово требуется пункт обогрева коз», — иронично написал один из комментаторов.

В Подмосковье с 10 октября заработает кол-центр, куда местные жители будут сообщать о безнадзорных собаках. Горячую линию сделают круглосуточной. Сервис создали специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Ранее сообщалось, что мобилизованные жители Подмосковья смогут на время оставить свою собаку или кошку в приютах для животных. Причем платить за это ничего не нужно.