Кожевникова вышла на одиночный пикет в поддержку Михаила Каабака

Сегодня российская актриса Мария Кожевникова вышла в Москве с одиночным пикетом в поддержку врача Михаила Каабака, уволенного вместе с коллегой из-за использования алемтузумаба при пересадке почек.

«С завтрашнего дня уникальный врач Михаил Каабак, Надежда Бабенко приступают к работе! Впереди несколько очень сложных операций маленьким детям, которые надо делать было уже позавчера», — объявила актриса в своем Instagram-аккаунте.

Как сказала Кожевникова телеканалу «360», к пикету также присоединилась депутат Мосгордумы Елена Николаева, а после протестующие случайно встретились с самим Михаилом Каабаком, уходившим, по словам актрисы, с какой-то конференции.

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«Он нас успокоил, сказал, что с завтрашнего дня они выходят на работу. В ближайшие дни будут проведены операции», — сообщила актриса.

Актриса признала, что результаты операций могут быть разными, но у каждого ребенка все равно должен быть шанс на жизнь.

«Я очень надеюсь что нам не придется это повторять, не придется обращаться к блогерам» — сказала Мария, добавив, что к ней после пикета уже обратилось очень много блогеров с предложениями о помощи.

Сама актриса указала, что просто хотела привлечь внимание к этой ситуации, чтобы каждый ребенок мог рассчитывать на лечение.

Пациентка врача Михаила Каабака Анастасия Орлова скончалась в время отсутствия врача. Ребенок был в списке первоочередно нуждающихся в операции детей.