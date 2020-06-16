Кожевникова прокомментировала заявление Бони о бедных и богатых

Кожевникова призвала Боню не разделять людей на бедных и богатых.

«Алкоголизм — это болезнь. И она существует как у людей, у которых нет денег, так и у людей, у которых много денег», — отметила актриса.

Она также подчеркнула, что не в каждом городе России люди зарабатывают такие деньги, как в городах-миллионниках. Есть те, кто много работает, а средств за это получает мало. По ее словам, не все осознают, как сильно отличается жизнь в регионах.

«Мы все очень разные. И нельзя всех обобщать и обижать. Да, безусловно, есть и такие люди, которые не хотят работать, живут только на социальные пособия и так далее. Поэтому обобщать нельзя», — сказала Кожевникова.