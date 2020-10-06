facebook_pixel
    06 октября 2020, 12:16

    Ковтун: я не хотел бы, чтобы между Украиной и Белоруссией было напряжение

    Артур Блянихов

    Глава украинского Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун признал, что отношения между Киевом и Минском ухудшились, но Украина не несет ответственности за это. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Я не хотел бы, чтобы между Украиной и Белоруссией было напряжение. В данном случае это не спровоцированное Украиной ухудшение отношений», — заметил специалист.

    По его мнению, политические противоречия, возникшие между Украиной и Белоруссией, не повлияют на их экономическое сотрудничество. По словам Ковтуна, Белоруссия продает Украине все производимые ей нефтепродукты, поскольку других рынков сбыта у нее нет.

    «Кому они сделали хуже, они не будут поставлять нам нефтепродукты? Я думаю будут, потому что мы платим доллары и евро», — добавил политолог.

    Новости SMI.FM