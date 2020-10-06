Ковтун: я не хотел бы, чтобы между Украиной и Белоруссией было напряжение

«Я не хотел бы, чтобы между Украиной и Белоруссией было напряжение. В данном случае это не спровоцированное Украиной ухудшение отношений», — заметил специалист.

По его мнению, политические противоречия, возникшие между Украиной и Белоруссией, не повлияют на их экономическое сотрудничество. По словам Ковтуна, Белоруссия продает Украине все производимые ей нефтепродукты, поскольку других рынков сбыта у нее нет.

«Кому они сделали хуже, они не будут поставлять нам нефтепродукты? Я думаю будут, потому что мы платим доллары и евро», — добавил политолог.