Ковровская красавица избила астролога за испачканную дверь. Бой не на жизнь, а на смерть

Городская красавица из города Коврова под Владимиром Александра Мартынова и ее соседка астролог Кристина Борисова подрались. Женщины вступили в бой из-за кошачьих фекалий: якобы Борисова измазала ими дверь Мартыновой. В истории разбирался «360».

«По факту она вошла в квартиру без спросу. И это ключевой момент. Якобы я сказала ей: „Открыто“. Я что, телепат? Должна догадаться, что Мартынова идет в сторону моей квартиры? Ни звонка, ни стука. Она открыла двери, в квартиру зашла. Простите, я на эмоциях. Открылась дверь, она залетает и мне : „Ты что, мне дверь [фекалиями] измазала?“ А я сидела на кровати с телефоном, и я [была обескуражена] от происходящего. И она меня — руками и за волосы», — рассказала астролог.

По словам женщины, незваная гостья сбила с нее очки, перевернула журнальный столик. Все это происходило на глазах у пятилетнего ребенка Борисовой. Досталось и мужу женщины. Это был первый раз, когда соседка вошла в квартиру. История произошла 24 ноября 2019 года.

В тот же день хозяйка квартиры написала заявление в полицию, сняла побои, но итогов экспертизы до сих пор нет. Соседка написала встречное заявление и тоже о побоях. Дело постепенно затихло.

Мартынова, в свою очередь, рассказала, что ее конфликты с соседями началось из-за парковочного места. Сосед то место, где местные жители оставляли свои машины, решил засеять травой и устроить там газон. Чтобы там не ездили, положил большой булыжник. В итоге городская красавица выезжала с засеянного участка и повредила машину.

«У них там с башкой не в порядке. Эта женщина, она мне конкретно завидует. Она сумасшедшая», — рассказала Мартынова.

По ее словам, конфликт был затяжной, Борисовым под двери приходили справлять нужду коты, вот они и решили, что это коты Мартыновых. А когда красавица в один вечер пришла домой, экскрементами была обмазана ее дверь. И это, по словам девушки, сделали точно не коты.

Кристина рассказала: ее война с соседкой началась после того, как семья переехала сюда и Кристину сделали старшей по дому. На Александру она написала заявление. Сейчас женщины ждут решения прокуратуры о передаче дела в суд или об отказе в возбуждении дела. Правоохранители пока не решили, что делать с этой войной.