«КовиВак» за день кончился в Москве. Оставшимся без него людям предложили решение

Жителям Москвы, которым не хватило вакцины от коронавируса «КовиВак», предложили оставить контакты, чтобы привить их в другой день в приоритетном порядке. Об этом сообщил сайт столичного департамента здравоохранения.

«Тем посетителям, которые не успели встать в очередь или не захотели долго ждать, было предложено оставить контакты для приоритетного получения вакцины в другой день. Таких людей оказалось около двух тысяч. В ближайшие дни с ними свяжутся специалисты и пригласят на вакцинацию препаратом „КовиВак“», — говорится в сообщении ведомства.

В депздраве рассказали, что в пятницу московские медики получили около 12 тысяч доз вакцины от SARS-CoV-2 «КовиВак». Желающих сделать прививку этим препаратом оказалось больше, поэтому в павильоны «Здоровая Москва» выстроились очереди.

«КовиВак» создали в Центре имени Чумакова. Его зарегистрировали в феврале 2021 года, а 25 марта официально началось производство этой вакцины. По словам врача-эпидемиолога Центральной клинической больницы Москвы Эдуарда Шункова, спрос на вакцину «КовиВак» можно объяснить тем, что он дает меньше побочных эффектов.