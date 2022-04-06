Ковитиди заявила о готовности участвовать в работе независимого трибунала по преступлениям на Украине

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что готова принять участие в создании независимого трибунала по преступлениям киевского режима на Украине. Об этом написало РИА ФАН.

Сенатор отметила, что создавать подобный трибунал необходимо в обход существующих международных институтов, имеющих прозападную направленность.

«Суд должен быть обязательно должен быть независимым, вне рамок различных международных институтов. К сожалению, существующие международные организации по защите прав человека и уголовным преступлениям сегодня в полной мере не отвечают тем требованиям, которые были изначально заложены в их уставных документах», — объяснила она.

Ковитиди также добавила, что трибуналу стоит рассматривать не только преступления киевского режима, но и его пособников, которые спонсировали его на протяжении восьми лет.