Ковитиди рассказала, как власти Крыма обеспечат Симферополь водой

По ее словам, будет запущена «перемычка 2*Ду500мм от РЧВ 460 до водовода Ду600мм (Аянского)». Ковитиди уточнила, что это поможет уменьшить подъем воды из Симферопольского водохранилища, а также обеспечить питьевую воду жителям Добровской долины Симферопольского района.

«Очевидно, что проблема водообеспечения Крыма будет решена, поскольку является стратегической задачей», — заключила сенатор.