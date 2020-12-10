Ковитиди рассказала, как власти Крыма обеспечат Симферополь водой
Крымский сенатор Ольга Ковитиди рассказала, что для водоснабжения Симферополя будут разрабатывать Бештерек-Зуйский водозабор и новые скважины. Об этом сообщило ИА Nation News.
По ее словам, будет запущена «перемычка 2*Ду500мм от РЧВ 460 до водовода Ду600мм (Аянского)». Ковитиди уточнила, что это поможет уменьшить подъем воды из Симферопольского водохранилища, а также обеспечить питьевую воду жителям Добровской долины Симферопольского района.
«Очевидно, что проблема водообеспечения Крыма будет решена, поскольку является стратегической задачей», — заключила сенатор.