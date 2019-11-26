Ковитиди предложила серьезнее регулировать алкогольную продукцию в России

Сенатор заявила, что нужно грамотно распределить финансы по хранению, транспортировке и погрузочно-разгрузочным работам изъятого контрафактного алкоголя между бюджетом России и бюджетами субъектов федерации.

«Необходимо внедрение на территории РФ нумерации и учета стеклотары, поскольку контроль бутылки, используемой для продажи алкогольной продукции, является дополнительным инструментом контроля подлинности продукции», — уточнила Ковитиди.

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По мнению сенатора, для национальной безопасности важно бороться с незаконным оборотом поддельной алкогольной продукции. Она добавила, что данный вопрос касается сфер продовольствия и экономики страны. Ковитиди подчеркнула, что контрафактный алкоголь угрожает жизни и здоровью сограждан. По ее словам, проблема становится более актуальной перед новогодними праздниками.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила согласие с необходимостью решить вопрос о поддельном алкоголе. По ее поручению комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам и комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике выберет рабочую группу, которая займется данными вопросами.

Ранее прокуратура Фрунзенского района в Санкт-Петербурге обнаружила точки продаж поддельного алкоголя. Их владельца суд оштрафовал на 100 тысяч рублей.