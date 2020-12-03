Ковидным больным из Екатеринбурга разрешили приглашать священников

К пациентам с COVID-19, которые лежат в красной зоне екатеринбургских больниц, стали пускать священников. Клирика к себе может пригласить любой. Для этого нужно взять разрешение у заведующего отделением.

Список священнослужителей, которым можно посещать красные зоны, составили в Екатеринбургской епархии. Об этом сообщило ИА «Уральский меридиан».

Одними из первых священников региона, побывавших у ковид-пациентов, стали глава отдела социального служения епархии протоиерей Евгений Попиченко и отец Максим Миняйло. Посещал больных настоятель храма Иннокентия Московского иерей Илия Александров и другие служители Церкви.

Протоиерей Евгений Попиченко заметил, что пригласить к себе клирика при желании может любой госпитализированный с COVID-19. Чтобы священник пришел, необходимо взять разрешение на визит у заведующего отделением больницы.

В палату к больному священники приходят в защитных костюмах. Они совершают соборование, причастие и другие священные таинства. Священнику можно исповедаться и вознести вместе с ним молитву.

С 1 декабря епархии разрешили проводить церковные таинства и в пансионате для престарелых и инвалидов на Уктусе. Духовную поддержку они смогут оказать и в центре соцобслуживания «Малахит» на Уралмаше, а также в Доме-интернате для умственно отсталых детей на Вторчермете.