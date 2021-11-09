Ковидный госпиталь в Нижнем Новгороде проверят после сообщений о посторонних в красной зоне
Нижегородский Минздрав начал внутреннюю проверку в ковидном госпитале после жалоб
В Нижнем Новгороде проверят ковидный госпиталь больницы № 10. Медицинское учреждение привлекло внимание регионального Минздрава после публикаций в СМИ о допуске посторонних в красную зону.
Специалисты ведомства уже обнаружили несоответствия в организации ухода за пациентами, сообщил NN.RU. Схемы лечения больных ковидом при этом не нарушены.
«Минздрав проводит внутреннюю проверку работы COVID-госпиталя городской клинической больницы № 10. <…> Результаты проверки обсудят на ВКС с руководителями COVID-госпиталей Нижегородской области», — отметили в нижегородском министерстве.
Родственники пациентов ранее рассказали, что в ковидное отделение ГКБ № 10 можно попасть родственникам больных без дополнительной защиты. Медперсонал, уверяли очевидцы, не соблюдает санитарные нормы.
Пациенты госпиталя жаловались на плохое отношение со стороны врачей, грязные покрывала.